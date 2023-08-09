Стали известны последствия новых атак, которые пережила Днепропетровская область, пишет Politeka.net.
«Трагическая ночь... С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую общину», - сообщили в Днепропетровской ОГА.
В результате обстрелов погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали.
Это мужчины 21, 35 и 44 лет. У них, как уточнили в ОГА, минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
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Под удары попали церковь, 5 частных домов, две хозяйственные постройки, авто, несколько линий электропередач.
Добавим, что Марганецкая община 8 августа снова находилась под вражеским огнем – агрессор дважды ударил из тяжелой артиллерии. Выпустил более полудесятка снарядов.
К счастью, люди не пострадали.
Тем временем мэр Кривого Рога сообщает, что в городе вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Водоснабжение из Южного водохранилища уже 62 дня осуществляется на резервах.
Жителей призвали относиться к потреблению воды максимально экономно.
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Также сообщалось о последствиях нового авиаудара.
Кроме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ рассказал, зачем оккупантам Авдеевка.