Прошлая ночь стала для Украины очень трагической.

Стали известны последствия новых атак, которые пережила Днепропетровская область, пишет Politeka.net.

«Трагическая ночь... С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую общину», - сообщили в Днепропетровской ОГА.

В результате обстрелов погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали.

Это мужчины 21, 35 и 44 лет. У них, как уточнили в ОГА, минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Под удары попали церковь, 5 частных домов, две хозяйственные постройки, авто, несколько линий электропередач.

Добавим, что Марганецкая община 8 августа снова находилась под вражеским огнем – агрессор дважды ударил из тяжелой артиллерии. Выпустил более полудесятка снарядов.

К счастью, люди не пострадали.

Тем временем мэр Кривого Рога сообщает, что в городе вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Водоснабжение из Южного водохранилища уже 62 дня осуществляется на резервах.

Жителей призвали относиться к потреблению воды максимально экономно.

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Также сообщалось о последствиях нового авиаудара.

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