Правоохоронні органи завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинного угруповання, які ошукали десятки людей на Дніпропетровщині. Подробиці повідомили в прес-службі Нацполіції.
Відомо, що шахоаї використовували фейкові інтернет-магазини побутових електротоварів для ошукання клієнтів. За підозрою, зловмисники створили 25 фейкових вебсайтів, де пропонували побутові товари за умовою передплати. Однак, після отримання грошей, вони зникали.
У результаті цієї обманної схеми, 61 особі стали жертвами зловмисників, а загальний збиток склав майже мільйон гривень. Правоохоронці після розслідування заблокували фейкові вебсайти, що використовувалися у шахрайській діяльності.
Підозрюваним висунуто обвинувачення за ч. 3 та 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Також їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У разі засудження, зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі, а також конфіскація майна.
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Розслідуванням справи займалась Дніпропетровська обласна прокуратура, а спільні дії співробітників управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області, працівників відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП Дніпропетровщини та полку поліції особливого призначення сприяли успішному розкриттю злочину.
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