В случае осуждения злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Правоохранительные органы завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении участников преступной группировки, которые обманули десятки человек на Днепропетровщине. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Известно, что шахоаи использовали фейковые интернет-магазины бытовых электротоваров для обмана клиентов. По подозрению, злоумышленники создали 25 фейковых вебсайтов, где предлагали бытовые товары по условию подписки. Однако после получения денег они исчезали.

В результате этой обманной схемы, 61 человеку стали жертвами злоумышленников, а общий ущерб составил почти миллион гривен. Правоохранители после расследования заблокировали фейковые вебсайты, которые использовались в мошеннической деятельности.

Подозреваемым предъявлены обвинения по ч. 3 и 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Также им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае осуждения злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Расследованием дела занималась Днепропетровская областная прокуратура, а совместные действия сотрудников управления по противодействию киберпреступлениям в Днепропетровской области, работников отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП Днепропетровщины и полка полиции особого назначения способствовали успешному раскрытию преступления.

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