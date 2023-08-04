Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину і вдень, і вночі.

Так, з вечора і протягом ночі агресор п’ять разів обстріляв Нікопольщину, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Ворог гатив з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілив по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

«Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома», - повідомили про наслідки атак в ОДА.

Попередньо, у місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені й декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач.

Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.

Також стали відомі наслідки атак у Миколаївській області. Повідомляється, що ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих, на щастя, немає.

Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту та береговій смузі Куцурубської громади. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

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Також повідомлялось про наслідки атаки на Київ.

Крім того нагадаємо про чергову підлу атаку вночі на Україну.