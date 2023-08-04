Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину и днем, и ночью.

Так, с вечера и ночью агрессор пять раз обстрелял Никопольщину, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Враг бил из тяжелой артиллерии и РСЗО. Попал по районному центру, Красногригоревской и Мировской общинам.

«Пострадали два жителя Никополя. Среди них 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Им оказана необходимая помощь. Будут лечиться дома», - сообщили о последствиях атак в ОГА.

Предварительно, в городе изуродовано более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика. Повреждены несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередач.

Изуродованы десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены.

Также стали известны последствия атак в Николаевской области. Сообщается, что враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших, к счастью, нет.

Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенному пункту и береговой полосе Куцурубской общины. В результате атак повреждены жилые дома, пострадавших нет.

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