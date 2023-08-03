Під ударами російських загарбників опинилисяодразу два райони, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА.
Вибухи лунали у Нікопольскому і Синельниківському районах.
На Нікопольщині ворог двічі поцілив по Червоногригорівській громаді. Росіяни гатили з важкої артилерії і випустили понад півтора десятка снарядів.
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Внаслідок ударів пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. Також під вогнем опинилася школа – в будівлі посипалися вікна та понівечило стіни.
"По освітньому закладу агресор вгатив і у Покровській громаді Синельниківщини. Він частково зруйнований", - повідомили також у Дніпропетровській ОДА.
На щастя, люди не постраждали.
«Вкотре звертаюся – не ігноруйте сповіщення про небезпеку. Почули повітряну тривогу – пройдіть у безпечне місце», - наголошують у Дніпропетровській ОДА.
Нагадаємо, що зранку ворог скинув авіабомби на селище Козацьке, що на Херсонщині.
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