Под ударами российских захватчиков оказались сразу два района, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Взрывы раздавались в Никопольском и Синельниковском районах.
В Никопольщине враг дважды попал по Красногригорьевской общине. Россияне били из тяжелой артиллерии и выпустили более полутора десятков снарядов.
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В результате ударов повреждены 4 частных дома. Зацепило и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. Также под огнем оказалась школа – в здании посыпались окна и изуродовали стены.
"По образовательному заведению агрессор бил и в Покровской общине Синельниковщины. Оно частично разрушено", - сообщили также в Днепропетровской ОГА.
К счастью, люди не пострадали.
«В очередной раз обращаюсь – не игнорируйте уведомления об опасности. Услышали воздушную тревогу – пройдите в безопасное место», - отмечают в Днепропетровской ОГА.
Напомним, что утром враг сбросил авиабомбы на поселок Казацкое на Херсонщине.
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