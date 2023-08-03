Под ударами российских захватчиков оказались сразу два района, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Взрывы раздавались в Никопольском и Синельниковском районах.

В Никопольщине враг дважды попал по Красногригорьевской общине. Россияне били из тяжелой артиллерии и выпустили более полутора десятков снарядов.

В результате ударов повреждены 4 частных дома. Зацепило и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. Также под огнем оказалась школа – в здании посыпались окна и изуродовали стены.

"По образовательному заведению агрессор бил и в Покровской общине Синельниковщины. Оно частично разрушено", - сообщили также в Днепропетровской ОГА.

К счастью, люди не пострадали.

«В очередной раз обращаюсь – не игнорируйте уведомления об опасности. Услышали воздушную тревогу – пройдите в безопасное место», - отмечают в Днепропетровской ОГА.

Напомним, что утром враг сбросил авиабомбы на поселок Казацкое на Херсонщине.

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