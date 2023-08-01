Сьогодні у Кривому Розі оголошено День Жалоби.

Внаслідок підступного удару окупантів загинули шість людей, пише Politeka.net.

«Вічна пам'ять загиблим, співчуття рідним та близьким...», - зазначив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Загальна кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 81.

У лікарнях Кривого Рогу перебуває 19 поранених, із них двоє дітей.

«Сьогодні штаби з надання допомоги мешканцям постраждалих квартир та будинків працюють починаючи з 8.30 до 18.00 – це Криворізька гімназія №60 на вул. Українська, та біля будівлі КТРА на проспекті Поштовий», - повідомив Вілкул.

Також зазначається, що комунальні служби продовжують усунення наслідків ударів, задіяно всю необхідну техніку та 15 оперативних бригад. Вже вчора ввечері подано воду та електроенергію на постраждалу дев'ятиповерхівку.

Нагадаємо, Кривий Ріг 31 серпня здригнувся від ракетних ударів - росіяни поцілили по навчальному закладу і багатоповерхівці.

Навколо епіцентрів вибухів також є руйнування – понівечені адмінбудівля, п’ять житлових висоток та 12 автівок.

«… Сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію в Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети «Іскандер». Балістичні ракети проти житлового будинку – в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий, – просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше», - прокоментував ракетний удар по Кривому Рогу президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що серед загиблих – 10-річна дівчинка і її мама.

«…Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких», - заявив президент України.

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