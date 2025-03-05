В НБУ объяснили, что старые банкноты будут заменяться на новые купюры таких же номиналов.

Национальный банк Украины начал процесс вывода из оборота старых гривневых банкнот, выпущенных в 2003-2007 годах, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в самом НБУ.

Под изъятие попадают купюры номиналом в 50 и 200 гривен. Замена этих банкнот будет происходить постепенно в процессе, например, в расчетах, поэтому гражданам не нужно проходить специальный обмен, пишет Политека.

В НБУ объяснили, что старые банкноты будут заменяться на новые купюры таких же номиналов, выпущенные образца 2014 года и позже. Граждане могут без ограничения продолжать использовать старые банкноты, поскольку они будут оставаться действительными.

"Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами", – говорится в сообщении НБУ.

С 1 ноября 2024 года банки больше не будут выдавать эти купюры по каким-либо видам наличных операций. Также НБУ прекратит поставки старых банкнот банкам, инкассаторским компаниям и организациям, занимающимся обработкой наличных денег.

В НБУ объяснили, что замена купюр производится с целью улучшения качества наличных денег в обращении.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, которая обращается", - отметили в НБУ.

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