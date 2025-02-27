На минулому тижні НБУ здійснив значні валютні інтервенції для задоволення підвищеного попиту на іноземну валюту, що злегка вплинуло на курс долара

Національний банк України продовжує уважно стежити за ситуацією на валютному ринку, намагаючись уникнути значних коливань курсу долару, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в огляді аналітиків ICU.

Незважаючи на значне збільшення структурного дефіциту валюти на ринку, НБУ не планує підвищувати курс долару у країні. Минулого тижня регулятор провів інтервенції, обсяг яких був майже вдвічі більший, задовольнивши збільшений попит на іноземну валюту.

Як пише Політека, аналітики вважають, що різке збільшення попиту на валюту у вівторок стало ситуативним явищем і не буде мати регулярного характеру, тому курс долару знову зміниться.

Зростання попиту з боку юридичних осіб, за словами аналітиків, пояснюється необхідністю держустанов в обсягах валюти для: оплати оборонних контрактів; закупівлі газу.

Огляд показує, що Нацбанк наразі не має наміру ослаблювати курс гривні, навіть коли ситуація на валютному ринку тимчасово стає дисбалансованою. Тому в найближчі тижні варто очікувати коливання курсу валют.

Підкреслимо, низка аналітиків вважає, що курс гривні контролюється Національним банком України, і подальші коливання валюти залежатимуть від політики регулятора. Ймовірно, НБУ не дозволить різкої девальвації, прагнучи обмежити інфляцію.

Прогнозований курс долара на міжбанку в березні: Долар США: 41,7-43,0 грн/дол. Євро: 43,0-45,0 грн/євро.

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