Національний банк України продовжує уважно стежити за ситуацією на валютному ринку, намагаючись уникнути значних коливань курсу долару, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в огляді аналітиків ICU.
Незважаючи на значне збільшення структурного дефіциту валюти на ринку, НБУ не планує підвищувати курс долару у країні. Минулого тижня регулятор провів інтервенції, обсяг яких був майже вдвічі більший, задовольнивши збільшений попит на іноземну валюту.
Як пише Політека, аналітики вважають, що різке збільшення попиту на валюту у вівторок стало ситуативним явищем і не буде мати регулярного характеру, тому курс долару знову зміниться.
Зростання попиту з боку юридичних осіб, за словами аналітиків, пояснюється необхідністю держустанов в обсягах валюти для: оплати оборонних контрактів; закупівлі газу.
Огляд показує, що Нацбанк наразі не має наміру ослаблювати курс гривні, навіть коли ситуація на валютному ринку тимчасово стає дисбалансованою. Тому в найближчі тижні варто очікувати коливання курсу валют.
Підкреслимо, низка аналітиків вважає, що курс гривні контролюється Національним банком України, і подальші коливання валюти залежатимуть від політики регулятора. Ймовірно, НБУ не дозволить різкої девальвації, прагнучи обмежити інфляцію.
Прогнозований курс долара на міжбанку в березні: Долар США: 41,7-43,0 грн/дол. Євро: 43,0-45,0 грн/євро.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, 46 гривень за долар не за горами: з'явився тривожний прогноз курсу, що буде з валютою.
Також Politeka писала, НБУ нагадав про правила обміну доларів: проблеми виникають постійно.
Як повідомляла Politeka, Валютні коливання продовжаться: у лютому гривня може закріпитись на певній позначці, яким буде курс долара.