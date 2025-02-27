На прошлой неделе НБУ осуществил значительные валютные интервенции для удовлетворения повышенного спроса на иностранную валюту, что слегка повлияло на курс доллара.

Национальный банк Украины продолжает внимательно следить за ситуацией на валютном рынке, пытаясь уйти от значительных колебаний курса доллара, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в обзоре аналитиков ICU.

Несмотря на значительный рост структурного дефицита валюты на рынке, НБУ не планирует повышать курс доллара в стране. На прошлой неделе регулятор провел интервенции, объем которых был почти вдвое больше, удовлетворив возросший спрос на иностранную валюту.

Как пишет Политика, аналитики считают, что резкое увеличение спроса на валюту во вторник стало ситуативным явлением и не будет носить регулярного характера, поэтому курс доллара снова изменится.

Рост спроса со стороны юридических лиц, по словам аналитиков, объясняется необходимостью госучреждений в объемах валюты для оплаты оборонных контрактов; закупки газа.

Обзор показывает, что Нацбанк не намерен ослаблять курс гривны, даже когда ситуация на валютном рынке временно становится дисбалансированной. Поэтому в ближайшие недели следует ожидать колебания курса валют.

Подчеркнем, что ряд аналитиков считает, что курс гривны контролируется Национальным банком Украины, и дальнейшие колебания валюты будут зависеть от политики регулятора. Вероятно, НБУ не позволит резкой девальвации, стремясь ограничить инфляцию.

Прогнозируемый курс доллара на межбанке в марте: Доллар США: 41,7-43,0 грн/долл. Евро: 43,0-45,0 грн/евро.

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