В ночь на 3 марта враг запустил по територии нашей страны 83 ударных дрона и беспилотники-имитаторы разных типов направлений Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска РФ, передает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 46 дронов в 7 областях, а именно Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской.
"31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье", — сообщили в Воздушных силах.
Ночью Кривой Рог подвергся атаке трех вражеских дронов-камикадзе, повреждены жилые дома, больница и предприятие, передает Политека.
Об этом сообщает в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
На утро 3 марта ситуация в Кривом Роге остается контролируемой. Ночью город подвергся атаке со стороны врага, три "Шахеда" поразили различные объекты.
Повреждены шесть многоэтажных домов, больничное учреждение, учебное заведение, станция скоростного трамвая и промышленное предприятие.
Известно, что продолжается уточнение последствий.
В результате атаки пострадала 52-летняя женщина, врачи необходимую медицинскую помощь.
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