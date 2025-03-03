Вражеская армия в ночь на 3 марта запустила по Украине 83 беспилотника, в результате атаки пострадали шесть областей Украины.

В ночь на 3 марта враг запустил по територии нашей страны 83 ударных дрона и беспилотники-имитаторы разных типов направлений Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска РФ, передает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 46 дронов в 7 областях, а именно Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской.

"31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье", — сообщили в Воздушных силах.

Ночью Кривой Рог подвергся атаке трех вражеских дронов-камикадзе, повреждены жилые дома, больница и предприятие, передает Политека.

Об этом сообщает в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

На утро 3 марта ситуация в Кривом Роге остается контролируемой. Ночью город подвергся атаке со стороны врага, три "Шахеда" поразили различные объекты.

Повреждены шесть многоэтажных домов, больничное учреждение, учебное заведение, станция скоростного трамвая и промышленное предприятие.

Известно, что продолжается уточнение последствий.

В результате атаки пострадала 52-летняя женщина, врачи необходимую медицинскую помощь.

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