Несмотря на действующие штрафы и запреты, многие продолжают выжигать траву, не осознавая серьезных последствий для природы и здоровья, сообщает Politeka.net.

В ГСЧС предупредили о суммах штрафов.

Спасатели отмечают, что поджог сухостоя не только вредит окружающей среде, но и может стать причиной масштабных пожаров, особенно в жаркую погоду.

Как пишет Политека, согласно статье 77 Земельного кодекса Украины, за поджог сухой растительности предусмотрены следующие штрафы:

Для граждан штраф – от 170 до 340 грн.

штраф – от 170 до 340 грн. Для предпринимателей и должностных лиц штраф – от 850 до 1190 грн.

Однако в случае крупных пожаров суммы штрафа могут расти до десятков, а то и сотен тысяч гривен. К примеру, если огонь распространяется на поля, луга или природно-заповедные территории, штраф может составлять от 90 до 150 тысяч гривен.

Если же из-за поджога погибнут люди, виновнику грозит не только штраф, а до 5 лет лишения свободы.

из-за войны ответственность за поджог сухостоя может быть еще более суровой, поэтому штрафы - это лишь мягкое наказание. Умышленные поджоги, направленные на нанесение ущерба, могут рассматриваться как диверсионная деятельность и наказываться реальным тюремным сроком.

Следует также подчеркнуть, что из-за глобальных климатических изменений лето 2025 стало рекордно жарким в Европе и США. Ученые прогнозируют, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

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