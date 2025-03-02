Лунный календарь стрижек на март 2025 года, здесь собрана общая оценка события и дня делится на благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос, сообщает Politeka.net.
Сила волос во многом зависит не только от регулярности ухода, но и от времени, когда мы приходим в парикмахерскую и просим мастера сделать стрижку, поэтому важно знать лунный календарь стрижек на март 2025.
Если учитывать показания лунного календаря 2025 года на март, то в благоприятные дни волосы будут здоровыми, блестящими, их сила увеличится, и они будут расти очень быстро.
Для каждого месяца существует свой лунный календарь — смотрите, какие дни будут благоприятными для ухода, стрижки волос в марте.
Как передает Политека, научившись следовать лунному календарю в марте 2025 года в своей повседневной жизни, вы избавите организм от лишних затрат энергии, зададите естественные ритмы своим помощникам и улучшите качество своих волос.
Лунный календарь стрижек в марте 2025 - названы удачные и неудачные даты марта.
Лучшие дни для стрижки в марте: 1, 3-5, 11-13, 19, 22-23, 26, 31 число.
Первая половина марта, до 13 числа - это лучший период, когда можно стричь волосы для оздоровления.
Во второй половине можно стричься для долгосрочного результата.
Несчастливые дни для стрижки согласно лунному календарю стрижек на март 2025: 2, 15-18, 21, 27-28 марта.
В этот период к ножницам и бритве лучше не прикасаться, а стрижка навредит волосам и они начнут быстрее выпадать и ослабнут.
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