Изменения в пенсиях, назначенных к реформе 2011 года, незаконны, поскольку в то время проверка справок о зарплате не предполагалась.

Пенсионерка из Днепропетровщины потеряла более половины своей пенсии после проверки ее пенсионного дела Пенсионным фондом Украины, ее ежемесячная выплата уменьшилась, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин. Он такоже дал совет, как действовать в подобных случаях.

Как пояснил эксперт, женщина с 30-ю годами стажа стабильно получала пенсию в течение 15 лет после ее назначения в 2005 году. Проблемы возникли в марте 2020 года, когда ее дело попало на внутреннюю проверку.

"Коэффициент зарплаты, который составлял почти 2,2, был снижен в 4 раза до 0,5. Сначала размер пенсии составил всего 978 гривен, а впоследствии был доведен до минимального уровня", - отмечает Коробкин.

Политика раскрыла, что, согласно его словам, в Пенсионном фонде объяснили, что провели "инвентаризацию" пенсии, но женщине не предоставили акт проверки, а соответствующую информацию нельзя было найти в ее личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Причиной уменьшения пенсии явилось сомнительное признание достоверности сумм зарплаты, указанных в справках за период 1972-1976 годов. Вместо реальных сумм в расчетах были использованы нули.

"Если бы не эта проверка, сейчас она бы получала пенсию почти вдвое больше - около 7000 гривен", - отметил эксперт. Коробкин подчеркивает, что изменения в пенсиях, назначенных к реформе 2011 года, незаконны, поскольку в то время проверка справок о зарплате не предполагалась.

На сегодняшний день пенсия женщины составляет 3370 гривен, что является минимальной пенсией для лиц с полным стажем, старше 65 лет и не работающих.

Эксперт советует в случае несогласия с решениями местного управления Пенсионного фонда обращаться с жалобами в областное управление или центральный офис ПФУ в Киеве. По его словам, пенсионеры часто выигрывают суды против Пенсионного фонда, хотя возмещение за предыдущий период может оказаться сложным.

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