Во Львовской области военнослужащий , более года находившийся в самовольном уходе из воинской части (СЗЧ), получил приговор суда, сообщает Politeka.net .

Он оставил свою часть во время мобилизации, объясняя это потребностью ухаживать за больной бабушкой, сообщается в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, 13 января 2022 года контрактник оставил свою воинскую часть, которая была временно дислоцирована на территории Международного центра миротворчества и безопасности, без важных причин. Он находился вне части более года и только 27 апреля 2023 добровольно явился в прокуратуру.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и объяснил, что оставление части было обусловлено неотложными семейными обстоятельствами, в том числе потребностью ухаживать за больной бабушкой. Он попросил суд назначить ему наказание с испытательным сроком с учетом его молодого возраста и личных свойств, сообщает Политека.

Изучив все детали дела, суд признал военнослужащего виновным в самовольном уходе из части (СЗЧ) во время мобилизации и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

Однако, учитывая раскаяние подсудимого, его молодой возраст и сложные семейные условия, суд решил освободить его от отбывания наказания, заменив его испытательным сроком на один год. Военнослужащий обязан выполнять все требования, предусмотренные испытательным сроком, согласно Уголовному кодексу Украины.

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