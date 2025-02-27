Місцева влада в Україні продовжує надавати фінансову підтримку військовослужбовцям через програми одноразових виплат під час мобілізації.

У 2025 році розміри допомоги під час мобілізації в Україні варіюються від 10 до 50 тисяч гривень залежно від міста, умов перебування та типу служби, повідомляє Politeka.net.

Як пише Економічна Правда, у Києві одноразова допомога для військових, що уклали контракт після 1 грудня 2023 року, зросла до 50 тис. грн, за умови, що вони перебувають на військовому обліку в територіальних центрах столиці. Раніше, в рамках мобілізації в Україні, ця сума складала 30 тис. грн, повідомляє Політека.

У Львові допомогу на суму 50 тис. грн можуть отримати ті військові, які підписали трирічний контракт з десантно-штурмовими військами чи військово-морськими силами, а також внутрішньо переміщені особи, які проживають у місті не менше року. Для старіших контрактників передбачена допомога в розмірі 25 тис. грн.

В Івано-Франківську мобілізованим на фронт виплачують 50 тис. грн, решта військових отримують по 20 тис. грн. У разі зміни місця служби, додатково нараховується ще 30 тис. грн. Аналогічні виплати діють у Одесі, де одноразову допомогу у 20 тис. грн під час мобілізації можуть отримати лише ті, хто зареєстрований у місті.

У Луцьку одноразова допомога військовим складає 15 тис. грн, а в Рівному, залежно від ступеня тяжкості поранень чи захворювань, розмір виплат варіюється між 10 і 20 тис. грн. Черкаси пропонують сім'ям загиблих військових до 155 тис. грн, а Чернігів виплачує 20 тис. грн для мобілізованих.

Програми фінансової підтримки також діють в Ужгороді, Тернополі, Кропивницькому, Хмельницькому та інших містах. Вони включають як допомогу на спорядження, так і виплати для військових, що проходять лікування після поранень.

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