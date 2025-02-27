Местные власти в Украине продолжают оказывать финансовую поддержку военнослужащим через программы единовременных выплат во время мобилизации.

В 2025 году размеры помощи при мобилизации в Украине варьируются от 10 до 50 тысяч гривен в зависимости от города, условий пребывания и типа службы, сообщает Politeka.net.

Как пишет Экономическая Правда, в Киеве единовременное пособие для военных, заключивших контракт после 1 декабря 2023 года, возросло до 50 тыс. грн, при условии, что они состоят на военном учете в территориальных центрах столицы. Ранее в рамках мобилизации в Украине эта сумма составляла 30 тыс. грн, сообщает Политека.

Во Львове пособие на сумму 50 тыс. грн могут получить военные, которые подписали трехлетний контракт с десантно-штурмовыми войсками или военно-морскими силами, а также внутренне перемещенные лица, проживающие в городе не менее года. Для более старых контрактников предусмотрена помощь в размере 25 тыс. грн.

В Ивано-Франковске мобилизованным на фронт выплачивают 50 тыс. грн, остальные военные получают по 20 тыс. грн. В случае смены места службы дополнительно насчитывается еще 30 тыс. грн. Аналогичные выплаты действуют в Одессе, где единовременное пособие в 20 тыс. грн во время мобилизации могут получить только те, кто зарегистрирован в городе.

В Луцке единовременная помощь военным составляет 15 тыс. грн, а в Ровно в зависимости от степени тяжести ранений или заболеваний размер выплат варьируется между 10 и 20 тыс. грн. грн. Черкассы предлагают семьям погибших военных до 155 тыс. грн, а Чернигов выплачивает 20 тыс. грн. грн для мобилизованных.

Программы финансовой поддержки также действуют в Ужгороде, Тернополе, Кропивницком, Хмельницком и других городах. Они включают как пособие на снаряжение, так и выплаты для военных, проходящих лечение после ранений.

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