Военнообязанные граждане часто имеют вопрос о том, необходимо ли идти в территориальный центр комплектования (ТЦК) для получения результатов военно-врачебной комиссии (ВЛК), сообщает Politeka.net .

Согласно украинскому законодательству, это не обязательно, написал адвокат Юрий Айвазян.

Этот вопрос не нуждается в физическом присутствии гражданина в ТЦК.

Мобилизация и процедура внесения результатов ВЛК

Следует отметить, что внесение результатов ВЛК в реестр "Оберег" должно производиться именно ТЦК. Поэтому для того чтобы эти данные появились в реестре, не нужно лично посещать территориальный центр комплектования.

«Чтобы результат ВЛК был внесен в реестр, достаточно послать в ТЦК заявку заказным письмом через «Укрпочту» , — рекомендует адвокат.

Такая форма взаимодействия позволяет избежать лишних поездок в ТЦК, сообщает Политика.

Что важно знать о ТЦК и ВЛК

Согласно украинскому законодательству, ТЦК ответственен за внесение результатов ВЛК в реестр "Оберіг". Военнообязанный гражданин не должен самостоятельно отслеживать этот процесс.

Мобилизация и права граждан

Относительно мобилизации законодательство четко решило, что процесс внесения результатов ВЛК в реестр "Оберег" осуществляется без участия военнообязанных граждан. ТЦК занимается этим автоматически, потому не стоит беспокоиться о физическом присутствии на месте.

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