Есть способы, которые помогут быстро узнать, кто прописан в квартире, и избежать недоразумений в будущем.

Информация о том, кто прописан в квартире , может понадобиться по разным причинам – не только при продаже или аренде, но и в других ситуациях, сообщает Politeka.net .

Вот несколько способов, как вы знаете, кто прописан в квартире.

Обращение к ЖЭКу или ОСМД

ЖЭКи и ОСМД ведут учет зарегистрированных жителей. Если вам нужно знать, кто прописан в квартире, обратитесь с запросом в эти организации.

2Запрос через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП)

Запрос можно оформить в ЦНАП, имея паспорт и документ о праве собственности. Также есть возможность запросить онлайн через сайт ЦНАП, сообщает Политека.

3Обращение в налоговую инспекцию

Налоговая инспекция может предоставить данные о прописанных лицах. Для этого необходимо подтвердить личность и подать заявление. Обычно это бесплатно, но могут быть платные услуги.

Официальный запрос через нотариуса или суд

Если нужно получить официальную информацию, можно обратиться к нотариусу. В случае судебных разбирательств данные можно получить по решению суда.

Действие – проверка через портал

Используйте портал "Действие". Необходимо зарегистрироваться на сайте с BankID или электронным ключом, запросить и получить данные о количестве прописанных лиц.

Важно: По закону полную информацию о прописанных лицах могут получить только владельцы жилья или их доверенные лица.

Зачем может быть важной проверка того, кто прописан в квартире

Проверка, кто прописан в квартире, необходима при покупке жилья во избежание юридических трудностей. Эта информация также важна при разводе, наследовании имущества или оформлении льгот, субсидий, а также для оформления договоров на коммунальные услуги.

Источник: 24 канал

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