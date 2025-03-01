В Украине мужчины от 18 до 60 лет обязаны соблюдать правила военного учета во время общей мобилизации.

Игнорирование мобилизационных мер во время мобилизации в Украине может привести к штрафу, а также к тому, что ТЦК подаст лицо в розыск, сообщает Politeka.net.

Как пояснила адвокат Елена Воронкова в комментарии "Факты ICTV", в Украине действует четкое регулирование военного учета, и все мужчины в пределах возрастной категории обязаны соблюдать его требования.

Полиция имеет право осуществлять административное задержание и доставку военнообязанных в ТЦК в случаях, когда лицо находится в розыске за нарушение правил учета. Это может касаться таких нарушений, как неявка по повестке, отказ проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) или необновление военно-учетных данных.

Как работает процедура задержания во время мобилизации в Украине

Задержание лиц производится согласно нормам Кодекса Украины об административных правонарушениях (ст. 259). Основанием для этого является фактическое нахождение личности в розыске, которое может быть обнаружено во время проверки документов, сообщает Политека.

В случае обнаружения этого факта гражданина могут доставить либо в отдел полиции, либо непосредственно в ТЦК, где будет составлен административный протокол.

Важно помнить, что граждане могут проверить свой статус через онлайн-ресурсы. Для этого можно воспользоваться приложением "Резерв+" или онлайн-сервисами "Опендатабот". Это позволит вовремя узнать, не находитесь ли вы в розыске за нарушение военного учета.

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