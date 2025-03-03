Льготы способствуют поддержке семей погибших воинов, обеспечивая им достаточную социальную гарантию и финансовую поддержку.

Члены семьи погибшего военнослужащего имеют право на ряд государственных льгот , включая бесплатные услуги, скидки и другие социальные гарантии, сообщает Politeka.net .

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Андрей Карпенко.

Среди основных льгот – бесплатное получение лекарства по рецепту врача, санаторно-курортное лечение, а также скидки на квартплату и коммунальные услуги.

Для того чтобы использовать льготы, члену семьи погибшего необходимо оформить соответствующее удостоверение. Существуют два типа удостоверений: черное для родственников всех погибших военных, и серое для родственников, близкие которых погибли во время боевых действий, сообщает Политека.

Удостоверение члена семьи погибшего дает право на:

бесплатное получение лекарства для амбулаторного лечения;

первоочередное протезирование зубов;

санаторно-курортное лечение;

скидки на оплату квартплаты и коммунальных услуг (электроэнергия, газ, сжиженный баллонный газ).

Также члены семьи погибшего имеют право на пособие по временной нетрудоспособности, которая составляет 100% от среднего заработка, независимо от стажа работы, а также защищены от увольнения при сокращении.

Кроме того, ежегодно оказывается разовая денежная помощь. Эти льготы способствуют поддержанию семей погибших воинов, обеспечивая им достаточную социальную гарантию и финансовую поддержку.

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