Члены семьи погибшего военнослужащего имеют право на ряд государственных льгот , включая бесплатные услуги, скидки и другие социальные гарантии, сообщает Politeka.net .
Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Андрей Карпенко.
Среди основных льгот – бесплатное получение лекарства по рецепту врача, санаторно-курортное лечение, а также скидки на квартплату и коммунальные услуги.
Для того чтобы использовать льготы, члену семьи погибшего необходимо оформить соответствующее удостоверение. Существуют два типа удостоверений: черное для родственников всех погибших военных, и серое для родственников, близкие которых погибли во время боевых действий, сообщает Политека.
Удостоверение члена семьи погибшего дает право на:
бесплатное получение лекарства для амбулаторного лечения;
первоочередное протезирование зубов;
санаторно-курортное лечение;
скидки на оплату квартплаты и коммунальных услуг (электроэнергия, газ, сжиженный баллонный газ).
Также члены семьи погибшего имеют право на пособие по временной нетрудоспособности, которая составляет 100% от среднего заработка, независимо от стажа работы, а также защищены от увольнения при сокращении.
Кроме того, ежегодно оказывается разовая денежная помощь. Эти льготы способствуют поддержанию семей погибших воинов, обеспечивая им достаточную социальную гарантию и финансовую поддержку.
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