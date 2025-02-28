Право на отримання двох пенсій мають не всі українські пенсіонери, щоби визначити точний розмір виплат, слід звернутися до ПФУ.

У березні 2025 року окремі категорії громадян зможуть оформити відразу дві пенсійні виплати, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у поясненні пресслужби одного з Департаментів соцзахисту населення. Відповідно до чинного законодавства, право на додаткову пенсію мають вразливі верстви населення, зокрема особи з інвалідністю.

Право на отримання двох пенсій мають особи з інвалідністю. Таким громадянам держава гарантує:

Основну пенсію за віком

Додаткову виплату у зв’язку з інвалідністю

Як пише Політека, крім того, друга пенсія призначається особам з інвалідністю у разі втрати годувальника.

У 2025 році розмір пенсій для осіб з інвалідністю залишиться на рівні минулого року. Виплати для осіб з інвалідністю з дитинства становитимуть:

I група – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн)

II група – 80% прожиткового мінімуму

III група – 60% прожиткового мінімуму

Діти з інвалідністю – 70% прожиткового мінімуму

Розрахунок пенсій для осіб з інвалідністю залежить від встановленої групи та віку. Вимоги до страхового стажу такі: I та II група – від 1 до 10 років страхового стажу, III група – від 1 до 14 років страхового стажу.

Щоб визначити точний розмір виплат та необхідний стаж, громадянам варто звернутися до Пенсійного фонду або органів соцзахисту населення.

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