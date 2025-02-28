Право на получение двух пенсий имеют не все украинские пенсионеры, чтобы определить точный размер выплат, следует обратиться в ПФУ.

В марте 2025 года отдельные категории граждан смогут оформить сразу две пенсионные выплаты, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения. Согласно действующему законодательству, право на дополнительную пенсию имеют уязвимые слои населения, в том числе лица с инвалидностью.

Право на получение двух пенсий имеют лица с инвалидностью. Таким гражданам государство гарантирует:

Основную пенсию по возрасту

Дополнительная выплата в связи с инвалидностью

Кроме того, вторая пенсия назначается лицам с инвалидностью в случае потери кормильца.

В 2025 году размер пенсий для лиц с инвалидностью остается на уровне прошлого года. Выплаты для лиц с инвалидностью с детства составят:

I группа – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн)

II группа – 80% прожиточного минимума

III группа – 60% прожиточного минимума

Дети с инвалидностью – 70% прожиточного минимума

Расчет пенсий лицам с инвалидностью зависит от установленной группы и возраста. Требования к страховому стажу таковы: I и II группа – от 1 до 10 лет страхового стажа, III группа – от 1 до 14 лет страхового стажа.

Чтобы определить точный размер выплат и необходимый стаж, гражданам следует обратиться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты населения.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.