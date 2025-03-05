С марта 2025 г. в Украине ожидается значительное усиление контроля за соблюдением правил военного учета во время мобилизации.

Выносить постановления об административной ответственности за нарушение военнообязанных обязанностей во время мобилизации в Украине начнут значительно чаще, сообщает Politeka.net.

Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин в комментарии для УНИАН подчеркнул, что кроме того, лица, игнорирующие требования ТЦК, могут получить двойной штраф.

Эксперт также добавил, что уже с начала весны штрафы за нарушение правил военного учета могут существенно возрасти. В частности, за неявку на повестку и отказ проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) будет угрожать штраф до 25 500 гривен, сообщает Политека.

Если граждане будут игнорировать повестки, даже если они будут отправлены через "Укрпочту", или отказываться от прохождения ВЛК, это повлечет за собой административное наказание. Более того, нарушение правил военного учета приведет к внесению лица в реестр "Оберег", что усложнит процесс бронирования на критически важных предприятиях, а также может привести к сложностям с трудоустройством.

Согласно постановлению Кабмина №1487, штрафы за нарушение правил военного учета во время мобилизации могут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан. Для должностных лиц или юридических лиц штрафы будут значительно больше - от 34 000 до 59 000 гривен.

Важно понимать, что несвоевременная уплата штрафа приведет к его удвоению после обращения в исполнительную службу. Но даже уплата штрафа не освобождает от выполнения проигнорированных обязательств.

Поэтому лучшим способом избежать штрафов является своевременное исполнение обязанностей, таких как прохождение ВЛК или своевременное уведомление ТЦК об изменениях в личном статусе, отмечает юрист.

Штрафы могут быть наложены на тех, кто: не явился на повестку; отказался проходить ВЛК; потерял или повредил военные документы; не успел встать на военный учет; не сообщил ТЦК об изменении места жительства, трудоустройства или семейного статуса.

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