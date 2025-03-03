Продолжение мобилизации в Украине после войны зависит от внутренних и международных факторов.

Мобилизация в Украине связана не только с военным положением, но и с государственными механизмами, которые могут продлить мобилизацию даже после его отмены, сообщает Politeka.net .

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Мобилизация после войны: законодательные возможности

По словам Франчука, продление мобилизации возможно при условии принятия соответствующих законов. Есть несколько вариантов реализации этого процесса:

Принятие отдельного закона : Верховная Рада может принять закон, разрешающий провести мобилизацию без объявления военного положения.

Частичная мобилизация : Президент может издать указ о частичной мобилизации для доукомплектования армии, если это одобрит Верховная Рада.

Резервная служба и ротация После завершения общей мобилизации могут действовать механизмы, поддерживающие боеспособность армии, такие как резервная служба и ротация, сообщает Политека.

Международные факторы и мобилизация

Важно влияние международных факторов на продолжение мобилизации. Помощь США, НАТО и ЕС может уменьшить потребность в мобилизации. Однако международная поддержка может вынудить правительство искать дополнительные внутренние ресурсы для обороны, что может привести к продолжению мобилизационных мер. Международная финансовая помощь на восстановление Украины может помочь стабилизировать ситуацию, уменьшая потребность в мобилизации.

Последние новости Украины:

Напомним, Мужчина ухаживал за больным братом вместо службы: в Полтавской области осудили мужчину

Также Politeka сообщала, как продлить отсрочку от мобилизации после 28 февраля: начнут действовать новые правила