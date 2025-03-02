В Украине сроки прохождения ВЛК регулируются законодательством, определяющим периодичность медицинского осмотра для военнообязанных, в том числе и во время мобилизации, сообщает Politeka.net.

Как пишет адвокат Юрия Айвазян на портале "Юристи.UA", в мирное время граждане должны проходить ВЛК раз в пять лет. Однако в случае введения военного положения и общей мобилизации этот срок сокращается до одного года. Поэтому во время войны каждый военнообязанный должен проходить ВЛК ежегодно, чтобы оставаться на учете.

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Кто может не проходить ВЛК во время мобилизации в Украине

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №560, граждане, оформившие отсрочку от мобилизации, не направляются на ВЛК до завершения действия этой отсрочки. Это означает, что даже если у военнообязанного наступил срок для прохождения комиссии, он может быть освобожден от этой обязанности, если у него действующая отсрочка от мобилизации, сообщает Политека.

мобилизация

Таким образом, важно, чтобы граждане, получившие отсрочку от мобилизации, знали о своих правах и не переживали за необходимость прохождения ВЛК до истечения срока отсрочки. Это позволит избежать лишних хлопот и проблем с органами территориального центра комплектования.

Адвокат отмечает, что это правило касается всех категорий военнообязанных, получивших отсрочку.

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