В Украине до 31 марта 2025 продолжено действие бронирования от мобилизации для военнообязанных, предоставленного до 1 декабря 2024 года.

После 31 марта некоторые работники могут лишиться отсрочки от призыва во время мобилизации в Украине, сообщает Politeka.net.

Как пояснил юрист АО "GRACERS" Сергей Савинский для УНИАН, постановление Кабинета Министров Украины №36 четко определяет, кто может получить отсрочку от мобилизации.

Полная отсрочка предоставляется работникам критически важных предприятий. Это касается медиков, работников антикоррупционной прокуратуры, а также производителей оружия, военной техники, энергетиков, работников ГСЧС, полицейских и строителей фортификационных сооружений, сообщает Политека.

Также частичная отсрочка (50%) предоставляется госслужащим категории "Б" и "В", работникам органов государственной власти, местного самоуправления, компаниям-поставщикам услуг связи и интернета, а также представителям международных и гуманитарных организаций.

Кто может потерять отсрочку во время мобилизации в Украине

Юрист отметил, что существуют определенные условия, при которых бронирование не предоставляется. Отсрочка будет отменена для: - лиц, получающих менее 20 000 гривен в месяц; работников, работающих неофициально или являющихся физическими лицами-предпринимателями (ФЛП); тех, кто не обновил свои военно-учетные данные.

Также это касается лиц, находящихся в розыске за неявку по повестке; работников, не сообщивших ТЦК об изменении места прописки. Также, если предприятие потеряет статус критического или не продлит срок бронирования, сотрудники автоматически потеряют отсрочку.

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