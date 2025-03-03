Арест налагается после признания лица должником в суде, а затем исполнитель налагает арест на имущество, принадлежавшее должнику.

Наследование в Украине является важной процедурой, с которой сталкиваются украинцы после смерти родственника, однако иногда наследие оказывается под арестом, что усложняет его получение, сообщает Politeka.net .

Рассмотрим, почему это происходит и как поступать в таком случае.

Почему на наследство можно наложить арест?

Арест на имущество вкладывается в пределах исполнительного производства, когда владелец наследства имеет долги. Это может быть:

недвижимость;

денежные средства;

транспортные средства;

прочие активы должника.

Арест налагается по признанию лица должником в суде. Далее исполнитель накладывает арест на принадлежащее должнику имущество. Если наследство находится под арестом, наследники должны действовать по определенному алгоритму, сообщает Политека.

Алгоритм действий, если наследие под арестом

Подать заявление по наследству. Наследники должны обратиться к нотариусу в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

Получить свидетельство о праве на наследство. Нотариус проверяет правовой статус имущества, в том числе наличие арестов или налоговый залог. Если наследство находится под арестом, нотариус не выдаст свидетельство.

Снять арест. В таком случае следует обратиться в исполнительную службу или частного исполнителя с заявлением о снятии ареста.

Как снять арест с наследства в 2025 году?

Для понятия ареста наследники имеют:

Обратиться в исполнительную службу или частного исполнителя с заявлением, что наследодатель умер и кредиторы не имеют претензий к наследству.

Если исполнитель откажется , можно подать в суд для признания права на наследство и снятия ареста.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.