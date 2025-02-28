Військові мають право скласти особисте розпорядження, в якому вказують, хто саме має право на виплати у разі зникнення безвісті або потрапляння в полон.

З 2025 року родини військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон, почали отримувати значно менші виплати, повідомляє Politeka.net.

Вони будуть отримувати лише 50% від попередньої суми виплати, а решта коштів буде заморожена на рахунку, розповідають фахівці на порталі "Юристи.ua"

Як змінилися виплати для родичів військових у 2025 році?

Згідно з новими змінами до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», родини тих військових, які зникли безвісти або потрапили в полон, будуть отримувати лише частину грошового забезпечення. На практиці це означає, що 50% від попередньої суми виплати будуть нараховуватися родичам, а решта коштів буде депонована (заморожена) на рахунку військової частини, де служив військовослужбовець.

Депоновані кошти залишаються на рахунку до моменту повернення військового або визнання його загиблим. У разі підтвердження загибелі військовослужбовця кошти будуть включені до складу його спадщини або виплачені самому військовому, якщо він повернеться, повідомляє Політека.

Як будуть розподілятися виплати серед родичів?

Юристи зазначають, що раніше повну суму допомоги отримувала лише дружина або чоловік військовослужбовця, навіть якщо в нього були батьки та діти. Водночас військові мають право скласти особисте розпорядження, в якому вказують, хто саме має право на виплати у разі зникнення безвісті або потрапляння в полон.

З 1 лютого 2025 року, якщо такого розпорядження немає, виплати розподіляються за новими правилами. 50% грошового забезпечення буде рівномірно поділено між найближчими родичами:

дружина чи чоловік;

законні представники неповнолітніх дітей;

діти з інвалідністю з дитинства або їхні законні представники;

батьки військових, окрім тих, які отримують від нього аліменти, або тих, що позбавлені батьківських прав.

Якщо родичі хочуть відмовитися від виплати на користь іншої особи, їм необхідно подати відповідну заяву.

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