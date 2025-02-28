Военные имеют право составить личное распоряжение, в котором указывают, кто именно имеет право на выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.

С 2025 года семьи пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих начали получать значительно меньшие выплаты , сообщает Politeka.net .

Они будут получать лишь 50% от предыдущей суммы выплаты, а остальные средства будут заморожены на счету, рассказывают специалисты на портале "Юристи.ua"

Как изменились выплаты родственникам военных в 2025 году?

Согласно новым изменениям в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», семьи тех военных, пропавших без вести или попавших в плен, будут получать только часть денежного довольствия. На практике это означает, что 50% от предыдущей суммы выплаты будут начисляться родственникам, а остальные средства будут депонированы (заморожены) на счете воинской части, где служил военнослужащий.

Депонированные средства остаются на счете до момента возвращения военного или признания его погибшим. В случае подтверждения гибели военнослужащего, средства будут включены в состав его наследства или выплачены самому военному, если он вернется, сообщает Политека.

Как будут распределяться выплаты посреди родственников?

Юристы отмечают, что раньше полную сумму помощи получала только супруга или муж военнослужащего, даже если у него были родители и дети. В то же время военные имеют право составить личное распоряжение, в котором указывают, кто именно имеет право на выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.

С 1 февраля 2025 г., если такого распоряжения нет, выплаты распределяются по новым правилам. 50% денежного довольствия будет равномерно разделено между ближайшими родственниками:

жена или муж;

законные представители несовершеннолетних детей;

дети с инвалидностью с детства или их законные представители;

родители военных, кроме тех, которые получают от него алименты, или лишенные родительских прав.

Если родственники хотят отказаться от выплаты в пользу другого лица, необходимо подать соответствующее заявление.

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