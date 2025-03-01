В Украине военнообязанные мужчины, поступающие в высшие учебные заведения, имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения.

Студенты, поступающие в высшие учебные заведения во время мобилизации в Украине, не обязаны самостоятельно сообщать ТЦК, сообщает Politeka.net.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян. Согласно пояснениям правоведа, эта задача во время общей мобилизации в Украине ложится на руководителей учебных заведений. Администрация университета или иного вуза обязана предоставить эту информацию органам ТЦК и СП.

В случае задержки или несвоевременного уведомления учебное заведение о поступлении студента могут применить штрафные санкции. Этот вопрос урегулирован постановлением Кабинета Министров Украины №1487, регулирующим порядок ведения военного учета среди призывников, военнообязанных и резервистов, сообщает Политека.

Законодательство четко указывает, что администрация учебных заведений должна уведомлять ТЦК о студентах, поступивших на обучение, чтобы те могли оформить отсрочку от мобилизации.

Кроме того, при поступлении в ВУЗы призывники, военнообязанные и резервисты должны предоставить военные документы для подтверждения своего статуса. Для призывников это свидетельство о приписке к призывному участку, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Резервисты должны предоставить военный билет. Вступление без военного билета возможно только на этапе подачи заявлений в учебное заведение. Благодаря этим документам, учебное заведение может правильно оформить статус отсрочки для студентов, что позволит избежать мобилизации во время обучения.

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