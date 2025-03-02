В 2025 году учителя в Украине могут ожидать определенных изменений в своих зарплатах благодаря новым надбавкам и доплатам.

Средний размер зарплаты педагога составляет около 13 000 грн, но благодаря доплатам и премиям эта сумма может существенно увеличиться, сообщает Politeka.net.

Новости.LIVE направили официальный запрос в Минобразования, чтобы узнать о доплатах и ​​надбавках учителям в 2025 году.

Основной составляющей зарплаты учителя является должностной оклад. Тем не менее, он дополняется несколькими важными надбавками, без которых доход педагога не будет дотягивать даже до минимально установленного уровня, сообщает Политека.

В частности, педагоги получают доплаты за выслугу лет, а также за престижность труда. Надбавка за выслугу лет зависит от стажа работы: за 3 года дают 10%, за 10 лет – 20%, а за 20 лет – 30%. Прибавка за престижность труда колеблется от 5 до 30% и определяется руководителем школы.

С 1 января 2025 года для педагогов общеобразовательных школ введена новая доплата за работу в неблагоприятных условиях труда. Согласно постановлению правительства, вступившему в силу в конце 2024 года, учителя будут получать ежемесячную надбавку в размере 1000 грн без налоговой нагрузки. А с 1 сентября эта сумма увеличится до 2000 грн.

Эти средства будут предоставляться за счет государственного бюджета через субвенцию местным бюджетам в доплаты педагогическим работникам. Это поможет компенсировать сложности, с которыми сталкиваются учителя в условиях нестабильной ситуации в стране.

Кроме того, каждый учитель может рассчитывать на ежегодное денежное вознаграждение, равное одному должностному окладу, за добросовестный труд. Также предусмотрена помощь на оздоровление в размере месячной ставки. Премии и дополнительные выплаты согласовываются руководством школы и их размер зависит от результатов работы учителя.

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