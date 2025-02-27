Березень 2025 року принесе низку важливих змін для українців, розкриваємо основні нововведення, які чекають на громадян у цьому місяці.

Українцям із приходом березня варто приготуватися до низки змін - пенсії перерахують для частини пенсіонерів, зміняться декларації з лікарями, та інше, повідомляє Politeka.net.

Відомо, яких змін очікувати українцям в березні.

Пенсії: З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій. Точний розмір підвищення наразі не визначено, але порядок розрахунку коефіцієнта індексації зазначено у частині другій статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Формула для розрахунку враховує рівень інфляції за 2024 рік.

Мінімальну та максимальну суму доплати після індексації встановлено на рівні 100 та 1500 грн відповідно. Підвищення торкнеться лише суми пенсії без урахування надбавок, а ось пенсіонери, які вийшли на пенсію за останні три роки, не отримають підвищення, оскільки їхні виплати вже вважаються актуальними.

Як пише Політека, Міністерство соціальної політики та Кабмін мають затвердити коефіцієнт індексації пенсій, і, можливо, він може відрізнятися від розрахункового.

Декларації з лікарями: З 1 березня також буде здійснюватися перевірка декларацій з сімейними лікарями. НСЗУ перевірятиме відповідність даних у медичній системі та державних реєстрах, а Міністерство фінансів фінансуватиме тільки активні декларації. Перевірятимуть декларації, оформлені на неповнолітніх, особи, які змінювали документи, пацієнтів, які підписали декларацію в 2018 році, та тих, хто не звертався до лікаря понад три роки.

Знижки на ліки: З 1 березня також почне діяти угода з фармацевтичними виробниками, яка передбачає зниження цін на 100 найпопулярніших ліків на 30%. До списку ліків увійдуть препарати для лікування застуди, антигістамінні, протизапальні, протиревматичні ліки, вітаміни, ліки для нормалізації тиску та інші. Однак варто очікувати подорожчання хлібобулочних виробів на 3-4% та м'ясних продуктів на 5%.

Перехід на літній час: Крім того, Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201, який скасовує перехід на літній час. Однак президент України ще не підписав цей закон, тому переведення годинника з зимового на літній час відбудеться 30 березня 2025 року о 3 годині ночі за київським часом.

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