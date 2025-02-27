Март 2025 года принесет ряд важных изменений для украинцев, раскрываем основные нововведения, которые ждут граждан в этом месяце.

Украинцам с приходом марта стоит приготовиться к ряду изменений – пенсии перечислят для части пенсионеров, изменятся декларации с врачами и прочее, сообщает Politeka.net.

Известно, каких изменений ожидать украинцам в марте.

Пенсии: С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий. Точный размер повышения пока не определен, но порядок расчета коэффициента индексации указан в части второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Формула для расчета учитывает уровень инфляции за 2024 год.

Минимальная и максимальная сумма доплаты после индексации установлена ​​на уровне 100 и 1500 грн соответственно. Повышение коснется только суммы пенсии без учета надбавок, а вот вышедшие на пенсию за последние три года пенсионеры не получат повышения, поскольку их выплаты уже считаются актуальными.

Как пишет Политека, Министерство социальной политики и Кабмин должны утвердить коэффициент индексации пенсий и, возможно, он может отличаться от расчетного.

Декларации с врачами: С 1 марта также будет производиться проверка деклараций с семейными врачами. НСЗУ будет проверять соответствие данных в медицинской системе и государственных реестрах, а Министерство финансов будет финансировать только активные декларации. Проверят декларации, оформленные на несовершеннолетних, лица, которые меняли документы, пациентов, подписавших декларацию в 2018 году, и тех, кто не обращался к врачу более трех лет.

Скидки на лекарства: С 1 марта также начнет действовать соглашение с фармацевтическими производителями, которое предусматривает снижение цен на 100 самых популярных лекарств на 30%. В список лекарств войдут препараты для лечения простуды, антигистаминные, противовоспалительные, противоревматические, витамины, лекарства для нормализации давления и другие. Однако следует ожидать удорожания хлебобулочных изделий на 3-4% и мясных продуктов на 5%.

Переход на летнее время: Кроме того, Верховная Рада поддержала законопроект №4201, отменяющий переход на летнее время. Однако президент Украины еще не подписал этот закон, поэтому перевод часов с зимних на летнее время состоится 30 марта 2025 в 3 часа ночи по киевскому времени.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.