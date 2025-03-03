Полиция Сумской области приступила к проверке по факту нападения на сотрудника ТЦК и правоохранителя.

В Сумской области мужчина распылил газ в лицо работнику Территориального центра комплектования и ударил его, отказавшись выполнить требования правоохранителей, сообщает Politeka.net .

Об этом информирует пресс-служба полиции Сумщины .

Инцидент произошел в Шостке, когда наряд полиции и работники ТЦК проводили проверку лиц. Во время этой проверки 23-летний местный житель проявил агрессивное поведение, не подчинился требованиям полиции и начал сопротивляться.

По словам правоохранителей, во время инцидента правонарушитель применил слезоточивый газ против работника ТЦК и ударил его. Также во время содержания телесные повреждения получил один из полицейских. Полиция Сумской области приступила к проверке по факту нападения на сотрудника ТЦК и правоохранителя.

Правонарушитель задержан, ему грозит до пяти лет заключения. По словам представителей полиции, применение силы в отношении работников ТЦК является серьезным уголовным преступлением и будет иметь соответствующие последствия, сообщает Политека.

Полиция отмечает необходимость строгого соблюдения правопорядка и неуклонного наказания за такое правонарушение.

Правонарушителю грозит уголовное наказание за положениями, предусматривающими наказание за угрозы или насилие в отношении правоохранительных органов и должностных лиц.

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