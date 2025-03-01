В Украине снова выросли цены на говядину и сало, что стало заметно в супермаркетах.

Огромная разница в цене на мясо и сало между разными торговыми сетями снова привлекает потребителей, сообщает Politeka.net.

По данным портала Минфин, в конце февраля 2025 средняя цена на говядину и сало в украинских супермаркетах продолжила расти. Говядина, являющаяся важным источником белка, железа и витаминов группы B, снова подорожала.

Например, цена на говядину гуляш составляет 319,32 грн/кг, что на 4,8% больше, чем в январе (304,08 грн/кг). Говядина ребра также подорожала: теперь она стоит 179,95 грн/кг, что на 4,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Политека.

Кроме того, стоит отметить, что разница в ценах между супермаркетами достаточно велика. У "Ашан" говядину гуляш можно приобрести за 283,90 грн/кг, тогда как у "МегаМаркета" ее стоимость достигает 375,00 грн/кг.

Что касается сала, то цены на него изменились незначительно. Сало домашнее сейчас стоит в среднем 234,00 грн/кг, что всего на 1,07 грн больше по сравнению с январем (232,93 грн/кг). Однако, как и в случае с говядиной, в разных сетях цены на сало могут существенно отличаться. В "МегаМаркете" домашнее сало можно приобрести за 189,00 грн/кг, а в "Novus" его цена достигает 279,00 грн/кг.

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