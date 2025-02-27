У 2024 році ціни на курятину в Україні залишалися відносно стабільними, проте аналітики прогнозують їхнє подорожчання вже найближчим часом.

Протягом минулого року ціни на різні види курятини зросли лише на 2-7%, однак за останній місяць куряче стегно подорожчало на 4%, досягнувши 119 гривень за кілограм, повідомляє Politeka.net.

за словами аналітиків "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), стабільність на ринку курятини може не зберегтися надовго. Куряча тушка залишалася на рівні 85,6 гривні за кілограм, а от філе подешевшало на 1%, що є позитивною новиною для споживачів.

Експерти кажуть, що одна з основних причин майбутнього здорожчання м'яса — це підвищення вартості кормів для птиці, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукту, повідомляє Політека.

Скільки коштує куряче філе в магазинах України

На сьогодні ціни на куряче філе в популярних торговельних мережах України варіюються, але загалом вони залишаються досить високими. У магазинах "Сільпо" та "Novus" за кілограм філе курки просять близько 209 гривень. В "Ашані" ціна становить 208 гривень, а в "Мегамаркеті" — 247 гривень.

Також можна знайти філе за меншою ціною, наприклад, у "Metro" за 202 гривні за кілограм. Експерти наголошують, що враховуючи загальну ситуацію з ринком курятини в Україні, варто очікувати, що ціни на цей продукт можуть зрости в найближчому майбутньому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.