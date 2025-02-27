В 2024 году цены на курятину в Украине оставались относительно стабильными, однако аналитики прогнозируют их подорожание в ближайшее время.

В течение прошлого года цены на разные виды курятины выросли всего на 2-7%, однако за последний месяц куриное бедро подорожало на 4%, достигнув 119 гривен за килограмм, сообщает Politeka.net.

По словам аналитиков "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), стабильность на рынке курятины может не сохраниться надолго. Куриная тушка оставалась на уровне 85,6 гривны за килограмм, а вот филе подешевело на 1%, что является положительной новостью для потребителей.

Эксперты говорят, что одна из основных причин будущего подорожания мяса — это повышение стоимости кормов для птицы, что оказывает непосредственное влияние на конечную цену продукта, сообщает Политека.

Сколько стоит куриное филе в Украине.

На сегодняшний день цены на куриное филе в популярных торговых сетях Украины варьируются, но в целом они остаются достаточно высокими. В магазинах "Сильпо" и "Novus" за килограмм филе курицы просят около 209 гривен. В "Ашане" цена составляет 208 гривен, а в "Мегамаркете" - 247 гривен.

Также можно найти филе по меньшей цене, например, у Metro за 202 гривны за килограмм. Эксперты отмечают, что, учитывая общую ситуацию с рынком курятины в Украине, следует ожидать, что цены на этот продукт могут вырасти в ближайшем будущем.

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