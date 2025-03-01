С началом марта в Украине ожидается существенное изменение погоды , ведь морозы будут постепенно отступать, а температура будет повышаться, сообщает Politeka.net .
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко .
Уже 28 февраля в большинстве областей столбики термометров покажут от -2 до +4 градусов, на востоке страны будут держаться морозы – от -5 до -8 градусов, а на западе Украины температура поднимется до +4...+9 градусов.
Согласно прогнозу погоды, в течение недели температура в Украине постепенно будет повышаться.
«Погода начнет теплеть», – отметила она.
Синоптики предполагают, что с 1 марта в Украине вырастет влажность и ожидаются осадки, сообщает Политека.
Погода 1 марта
Согласно прогнозу погоды на 1 марта, в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что ночью температура во многих регионах будет в пределах -3...+2°, а днем будет повышаться до 0...+6°. В Закарпатье и юге страны температура может достигать +9°. Морозы сохраняются только в восточных областях, где ночью столбики термометров покажут -9°...-15°, без осадков, а днем от -3° до +2°.
Прогноз погоды на неделю
К концу недели температура в восточных областях также начнет повышаться, и дневные показатели приближатся к нулю или превысят его. Согласно прогнозу погоды, начало марта будет теплым, но со значительной облачностью. Сильные морозы уже отступают, но не исключены температурные колебания и осадки в смешанной форме. Поскольку март – переходный месяц, погода в Украине в этот период может быть добровольно непредсказуема.
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