Очікувати в останній день зими варто змішану погоду з опадами в західному та північному регіонах.

Останній день зими принесе в Україну зміни в погодних умовах, повідомляє Politeka.net.

За прогнозом погоди від синоптиків Укргідрометцентру, 28 лютого на території країни очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Погода в Україні буде різною залежно від регіону: на заході та частині півночі пройдуть опади, тоді як на іншій території обіцяють хмарність з проясненнями, без опадів.

Відповідно до прогнозу погоди, у західних областях спостерігаємо помірний дощ, місцями з мокрим снігом. Нічна температура повітря становить -2...-5 градусів, а вдень потеплішає до +4...+6 градусів. У північних областях буде хмарно з проясненнями, а також пройдуть дощ і мокрий сніг. Нічні температури опускаються до -2...-6 градусів, а денні коливаються від +3 до +4 градусів, повідомляє Політека.

Прогноз погоди для центральних областей обіцяє хмарність з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря очікується на рівні -2...-4 градуси, денна температура може сягати +4...+6 градусів. У південних регіонах також без опадів, з хмарністю та проясненнями. Вночі температура буде коливатися від -5 до -7 градусів, а вдень підніметься до +3...+5 градусів.

У східних областях, де погода залишатиметься хмарною з проясненнями, опадів не очікується. Нічна температура складе -9...-13 градусів, а вдень від -2 до +2 градусів. Крим також залишатиметься без опадів, температура буде коливатися між -5...-7 градусами вночі та +3...+5 градусами в день.

Тож, за прогнозом погоди на останній день зими, в Україні очікується змішана погода з опадами в західному та північному регіонах, а решта території буде насолоджуватися хмарним небом та помірним теплом.

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