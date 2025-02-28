Ожидать в последний день зимы стоит смешанная погода с осадками в западном и северном регионах.

Последний день зимы принесет в Украину изменения в погодных условиях , сообщает Politeka.net .

Согласно прогнозу погоды от синоптиков Укргидрометцентра, 28 февраля на территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине будет разной в зависимости от региона: на западе и севере пройдут осадки, тогда как на другой территории обещают облачность с прояснениями, без осадков.

Согласно прогнозу погоды, в западных областях наблюдается умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Ночная температура воздуха составляет -2...-5 градусов, а днем ​​потеплеет до +4...+6 градусов. В северных областях облачно с прояснениями, а также пройдут дождь и мокрый снег. Ночные температуры опускаются до -2...-6 градусов, а дневные колеблются от +3 до +4 градусов, сообщает Политека.

Прогноз погоды для центральных областей обещает облачность с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха ожидается на уровне -2...-4 градуса, дневная температура может достигать +4...+6 градусов. В южных регионах также без осадков, облачно с прояснениями. Ночью температура будет колебаться от -5 до -7 градусов, а днем ​​поднимется до +3…+5 градусов.

В восточных областях, где погода будет облачной с прояснениями, осадков не ожидается. Ночная температура составит -9...-13 градусов, а днем ​​от -2 до +2 градусов. Крым также остается без осадков, температура будет колебаться между -5...-7 градусами ночью и +3...+5 градусами в день.

По прогнозу погоды на последний день зимы, в Украине ожидается смешанная погода с осадками в западном и северном регионах, а остальная территория будет наслаждаться облачным небом и умеренным теплом.

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