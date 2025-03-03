Фермеры сталкиваются с трудностями в реализации товара, несмотря на снижение цены на лук.

Ценники на лук в Украине стремительно падают из-за увеличения объемов предложения на рынке, сообщает Politeka.net .

Украинские фермеры начали активно распродавать репчатый лук, что является результатом снижения его качества, передают аналитики проекта EastFruit.

Большая часть лука была собрана в условиях повышенной влажности и сохранена в хранилищах, что способствовало быстрому прорастанию овощей.

Аналитики указывают, что рост свободных объемов продукции стал причиной резкого снижения цен в Украине. Только с начала текущей недели цены на лук упали на 12%. В настоящее время цены на лук в Украине варьируются от 7 до 13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), в зависимости от качества продукции. Однако даже значительное снижение цены не способно стимулировать спрос на некондиционную культуру и фермеры сталкиваются с трудностями в реализации товара, сообщает Политека.

Как отмечают эксперты, цены на лук в Украине уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года. И, по прогнозам, они могут добиться минимальных значений за последние четыре года. Интересно, что партии лука среднего и низкого качества продаются по цене от 4 до 6 грн/кг, но спрос на такие партии остается низким.

В супермаркетах Украины цены на лук также демонстрируют значительное понижение. В сети Auchan цена лука составляет 12,10 грн/кг. В Сильпо начинаются цены на лук от 12 грн. за килограмм.

Снижение цены на лук в Украине в среднем на 12% с февраля 2024 года является ярким показателем того, как ситуация на рынке изменяется из-за предложения большого количества продукта низкого качества.

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