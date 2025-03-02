Цены на молочные продукты в Украине продолжают расти, и некоторые уже достигают 120 гривен.

Стоимость молока, сливочного масла и сыра снова неприятно удивляет украинцев в феврале 2025 года, сообщает Politeka.net.

По данным портала Минфин, цены на молочные продукты выросли в крупных торговых сетях, таких как Auchan, Metro, Megamarket и Novus. Например, средняя цена на сливочное масло "Крестьянское" жирностью 72,5% за 200 г уже составляет 114,99 грн, что на 1,49 грн больше, чем в январе.

Масло "Яготинское" 73% тоже подорожало на 1,07 грн., и теперь его средняя стоимость составляет 104,95 грн. Что касается молока, то цена на "Простоквашино" 1% жирности за упаковку 900 мл выросла на 4,29 грн. и теперь составляет 50,19 грн., сообщает Политека.

В то же время молоко "Яготинское" 2,6% жирности, напротив, подешевело на 3,79 грн и стоит 49,57 грн. Также не обошлось без повышения стоимости творога. Сыр Простоквашино 9% жирности за 300 г подорожал на 1,92 грн и теперь стоит 87,80 грн.

Эксперты считают, что основной причиной роста цен на молочные продукты есть сезонные колебания и рост затрат на производство, а также ограничение отечественного предложения молочных продуктов.

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