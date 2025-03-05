Украинцы могут столкнуться с повышением цен на картофель весной 2025 года.

Эксперты прогнозируют постепенный рост цен на картофель из-за дефицита отечественной продукции и увеличения объемов импорта, сообщает Politeka.net.

Как сообщает пресс-служба одной из крупнейших торговых сетей "ЭКО-маркет", сейчас в Украине наблюдается дефицит картофеля, поскольку запасы предыдущего урожая уже почти иссякли. В результате на рынок попадет импортный картофель, цена которого выше.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время значительного удешевления картофеля не стоит ожидать, а цена будет зависеть от сорта продукции, сообщает Политека.

Подобную оценку ситуации дают и в "АТБ-Маркете", крупнейшей украинской сети супермаркетов. Представители компании объясняют, что в марте и апреле 2025 года произойдет сезонное поэтапное повышение цены на картофель. Причина этого – ограниченное предложение украинского картофеля, а также необходимость закупки более дорогого импорта.

Кроме того, ухудшение качества картофеля, заложенного на хранение, также будет способствовать росту цен. В то же время с приближением нового урожая в мае-июне 2025 года ожидается стабилизация ситуации на рынке, что приведет к снижению стоимости картофеля.

По словам специалистов, после сбора нового урожая украинского картофеля, предложение на рынке увеличится, что должно снизить цены.

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