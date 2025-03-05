Согласно действующему законодательству Украины, супруга погибшего военного имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, сообщает Politeka.net .

Однако для оформления выплат необходимо соблюдать определенные условия, отмечают в ПФУ .

Условия получения пенсии для жены погибшего военного

Вопрос пенсионного обеспечения для семей погибших военнослужащих регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Согласно ему, пенсия назначается в размере 70% от денежного довольствия погибшего кормильца.

Важными критериями для получения выплат являются:

Жена погибшего военного должна достичь 50 лет.

Обязательный страховой стаж должен составлять не менее 20 лет.

Если жена погибшего военного или его родители достигли 55-летнего возраста, то пенсионные выплаты назначаются вне зависимости от страхового стажа.

Расчет пенсии

Сумма выплаты рассчитывается в соответствии со следующими нормами:

70% от денежного довольствия погибшего военнослужащего получает жена погибшего военного, независимо от наличия других иждивенцев. Минимальная пенсия в таком случае составляет 7800 гривен.

Если пенсия назначается ребенку погибшего военного, он также составляет 70% от денежного довольствия. Если получателей двое или больше – каждому назначается по 50%, но не менее 6 100 гривен на человека, сообщает Политека.

Независимо от причин гибели военнослужащего минимальный и максимальный размер выплаты рассчитывается отдельно для каждого нетрудоспособного члена семьи.

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