Контролировать цены сейчас удается только благодаря большому количеству ввозимых овощей.

Аномальная засуха и неблагоприятные погодные условия серьезно повлияли на нынешний урожай овощей и зерновых, что повлекло за собой рост стоимости продукции, в частности цены на овощи борщового набора, сообщает Politeka.net .

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Мы - Украина" отметил , что проблемы с урожаем напрямую повлияли на рынок.

Он пояснил, что овощи, выращенные в открытом грунте, пострадали от засухи, что существенно сократило достаточно качественную продукцию для хранения.

«Из-за недостаточного количества овощей на внутреннем рынке цены на овощи борщового набора растут. Мы наблюдали попытки стабилизации стоимости картофеля, однако с завершением старого урожая качественные продукты подорожают» , – оценивает эксперт.

Он также говорит, что благодаря большому количеству импортных овощей удается частично контролировать цены. Однако удешевление продукции ожидается только с появлением нового урожая, сообщает Политека.

"Цены на овощи борщового набора начнут снижаться в конце мая, когда на рынке появятся ранние овощи, выращенные в открытом грунте" , - подытожил Марчук.

Следовательно, стабилизация положения возможна только с новым урожаем, а пока цены на овощи борщового набора остаются высокими из-за дефицита качественной продукции.

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