Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 2 марта.

Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака, 2 марта, используете эти инструменты, чтобы управлять своей жизнью, передает Politeka.net.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 2 марта.

Как передает Политека, гороскоп Таро на сегодня, 2 марта, для всех знаков Зодиака уже здесь:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Жезлов, Перевернутая

В последнее время ты стал довольно одинок. Кажется, ты чувствуешь себя в этом мире совсем один, и даже твои лучшие друзья уже не так близки, как раньше.

Видеть себя аутсайдером сейчас не пойдет вам на пользу.

Вам может казаться, что вы стоите со стороны и смотрите на все это со стороны, но, возможно, стоит пересмотреть эту точку зрения.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Сны говорят с вами, когда ваш разум спокоен, а ваш дух открыт и готов воспринимать.

Возможно, к вам приходят люди или вы видите вещи, которые кажутся вам реальными, когда просыпаетесь.

Эти символы не следует игнорировать. Это ваша совесть просыпается и хлопает вас по плечу, чтобы вы обратили внимание.

Гороскоп Таро на сегодня, 2 марта: Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Какая-то часть вас может навсегда остаться связанной с этой частью вашей истории, но вы переступили порог и оставили прошлое позади.

Вы движетесь к новому началу, где все уже не будет прежним.

На вашем пути начнут появляться новые вещи, и вскоре вы будете очень заняты.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей, Перевернутая

Средства не поступили, и теперь то, что вы считали новой возможностью, ушло в небытие.

Возвращение к исходной точке может разочаровать, но это также возможность посмотреть на то, что не сработало, и сделать что-то немного по-другому, чтобы найти то, что сработает.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Десятка Мечей

Измена человека, которого ты так сильно любишь, — это как нож в спину.

Вы чувствуете, что потеряли возлюбленного и друга, а это двойной удар.

Это не твоя вина, и ты ничего не мог сделать, чтобы помешать им делать вещи таким образом. Так что не вини себя.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп Таро на сегодня, 2 марта: Карта Таро: Умеренность

Вас интересует что-то одно, но ваш любимый человек не разделяет ваших желаний и не желает сделать своего партнера счастливым.

Очень трудно быть любезным, когда к этому не лежит душа.

Притворяться можно только до определенного времени. В конце концов, придется пойти на компромисс, иначе обида может укорениться.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, Перевернутая

Вы не можете угодить всем, и когда дело касается карьеры художника или творческой личности, вы будете идти на жертвы, которые нелогичны для вашей семьи.

Они пытаются защитить вас, но вы знаете, что эти жертвы того стоят.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

В этом году вы приобрели несколько новых навыков выживания, и это именно то, что вам нужно, чтобы начать добиваться прогресса в жизни.

Вы лучше управляете своим временем, говорите «нет» и избегаете негативных ситуаций.

Все эти навыки помогут вам принимать правильные решения в следующем месяце.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Вы переросли эту ситуацию и эти отношения.

Дело не в том, что человек или вещь плохие, а в том, что они вам больше не нужны.

Тебе нужны крылья, чтобы расти. Ты должен быть свободным, чтобы ты мог исследовать.

Гороскоп Таро на сегодня, 2 марта: Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Король Жезлов, Перевернутая

Вы готовы покорить мир не потому, что вы готовы, а потому, что вы изменились.

Школа суровых испытаний — суровый учитель, и теперь, когда у вас на руках диплом, вы стали сильнее и выносливее, чем когда-либо прежде.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Правосудие

Это была несправедливая ситуация. Ты не получил того, чего заслуживал, и это больно.

Это не тот звонок, на который вы надеялись, но теперь, когда вы больше не блуждаете в темноте, пришло время принять вещи такими, какие они есть, и работать с тем, что у вас есть.

Гороскоп Таро на сегодня, 2 марта: Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Повешенный

В таких вещах не нужно торопиться. Возможно, вам звонят и пишут электронные письма, подталкивающие вас подписать сделку, в которой вы все еще не уверены.

Ваша кнопка «угождать людям» задействована, но не позволяйте ей подтолкнуть вас к поступкам, к которым вы, как вы знаете, не готовы.

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