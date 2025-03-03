Луна использовалась в качестве календаря в течение тысяч лет различными культурами и цивилизациями по всему миру, узнайте лунный календарь на март 2025.

Лунный месяц, в котором основной термин не происходит, становится високосным (или вставочным) месяцем и ему присваивается номер месяца, который ему предшествовал, узнайте, как выглядит лунный календарь на март 2025, названы благоприятные и плохие дни, передает Politeka.net.

Как передает Политека, фазы Луны и циклы наблюдались и изучались, что позволяло людям отслеживать время и планировать свою деятельность соответствующим образом.

Для них Солнце помогало отмечать дни, а Луна помогала отмечать недели, месяцы и сезоны.

Лунный календарь на март 2025 года, благоприятные дни для любых начинаний:

Согласно лунному календарю на март 2025 года, благоприятные дни: 5, 7, 9, 21 марта.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на март 2025 года:

Благоприятные дни для путешествий: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 31.

Благоприятные дни для новых начинаний: 1, 5, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 27, 31.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 31.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 31.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24.

Благоприятные дни для похода к врачу: 1, 5, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 28, 31.

плохие дни по лунному календарю на март 2025 года:

плохие лунные дни в марте 2025 года: 2, 4, 11, 14, 23, 29.

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