Главная звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась простым рецептом вкусных тоненьких шоколадных блинов, сообщает Политека.
Победительница "Мастер Шеф" приготовила из таких блинов торт-цветок с вишневой начинкой и сливочным кремом, но можно не заморачиваться с формированием тортика и просто смаковать его составляющие отдельно.
Чтобы приготовить шоколадные блины, победительница "Мастер Шеф" использует:
- 3 яйца среднего размера
- 2-3 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. ванильного экстракта (или ванильный сахар)
- 200 г муки
- 200 г молока
- щепотка соли
- 20 г какао-порошка
- 200 мл кипятка
- 3 ст.л. растительного масла
Ингредиенты для вишневой начинки:
- 350 г замороженных вишен
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- 1-2 ст.л. воды
Кроме того, как сообщает Политека, для крема звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла:
- 450 мл жирных сливок (33%)
- 250 г маскарпоне
- 60 г сахарной пудры
- 20 г какао-порошка
Для теста на блины сначала смешиваем венчиком яйца, сахар и ваниль. Добавляем половину муки и хорошо размешиваем. Добавляем половину молока и снова перемешиваем. После этого звезда "Мастер Шеф" добавляет соль, вторую половину муки, остальное молоко и вымешивает тесто, чтобы не было комочков.
Затем всыпаем какао-порошок и еще раз перемешиваем тесто. Добавляем кипяток, снова размешиваем. В конце добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем тесто.
Перед выпеканием блинов даем тесту немного отдохнуть. Жарим шоколадные блины, как обычно, на разогретой сковороде с обеих сторон. Перед первым блином немного смазываем сковороду растительным маслом.
Для вишневой начинки просто смешиваем в сотейнике вишни с сахаром, крахмалом и водой, провариваем на среднем огне до загущения. Даем начинке остыть.
По желанию можете сделать из шоколадных блинов торт-цветок, как на видео:
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