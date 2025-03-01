На Масленицу обязательно попробуйте приготовить шоколадные блины с вишневой начинкой и кремом по рецепту победительницы "Мастер Шеф".

Главная звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась простым рецептом вкусных тоненьких шоколадных блинов, сообщает Политека.

Победительница "Мастер Шеф" приготовила из таких блинов торт-цветок с вишневой начинкой и сливочным кремом, но можно не заморачиваться с формированием тортика и просто смаковать его составляющие отдельно.

Чтобы приготовить шоколадные блины, победительница "Мастер Шеф" использует:

3 яйца среднего размера

2-3 ст.л. сахара

0,5 ч.л. ванильного экстракта (или ванильный сахар)

200 г муки

200 г молока

щепотка соли

20 г какао-порошка

200 мл кипятка

3 ст.л. растительного масла

Ингредиенты для вишневой начинки:

350 г замороженных вишен

3 ст.л. сахара

1 ст.л. кукурузного крахмала

1-2 ст.л. воды

Кроме того, как сообщает Политека, для крема звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла:

450 мл жирных сливок (33%)

250 г маскарпоне

60 г сахарной пудры

20 г какао-порошка

Для теста на блины сначала смешиваем венчиком яйца, сахар и ваниль. Добавляем половину муки и хорошо размешиваем. Добавляем половину молока и снова перемешиваем. После этого звезда "Мастер Шеф" добавляет соль, вторую половину муки, остальное молоко и вымешивает тесто, чтобы не было комочков.

Затем всыпаем какао-порошок и еще раз перемешиваем тесто. Добавляем кипяток, снова размешиваем. В конце добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем тесто.

Перед выпеканием блинов даем тесту немного отдохнуть. Жарим шоколадные блины, как обычно, на разогретой сковороде с обеих сторон. Перед первым блином немного смазываем сковороду растительным маслом.

Для вишневой начинки просто смешиваем в сотейнике вишни с сахаром, крахмалом и водой, провариваем на среднем огне до загущения. Даем начинке остыть.

По желанию можете сделать из шоколадных блинов торт-цветок, как на видео:

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